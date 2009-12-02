Дизайн отчета ( приватно для Gal4onok_sc)

$150
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки168 просмотров
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Нужен разработать дизайн корпоративного сайта для отображения текущей отчетности компании.

14 лет назад
ProfMedia
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$150
2 дня
Непростая была задача, честно говоря в начале работы не было четкого понимания , что именно мне нужно. А у Галины, как оказалось, такое понимание появилось сразу. И в оговоренный срок работа была выполнена, а мои ожидания — оправдались на 100%, за что Галине огромное спасибо. Что еще добавить — просто умница ! Рекомендую.
Даже если нет четкого ТЗ, Алексей так обьясняет, что сразу все понятно. Сам ищет изображения которые могут натолкнуть на идею, советует и не бросает дизайнера, чтоб он в одиночестве "изобретал велосипед". После сотруничества с ним, всегда остается только приятное впечатление и хорошее настроение. И отдельное спасибо за то, что реально оценивает работу в финансовом плане, а не пытается сбить цену.
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