Дизайн отчета ( приватно для Gal4onok_sc)

Даже если нет четкого ТЗ, Алексей так обьясняет, что сразу все понятно. Сам ищет изображения которые могут натолкнуть на идею, советует и не бросает дизайнера, чтоб он в одиночестве "изобретал велосипед". После сотруничества с ним, всегда остается только приятное впечатление и хорошее настроение. И отдельное спасибо за то, что реально оценивает работу в финансовом плане, а не пытается сбить цену.