Дизайн сайта нужно доработать

Есть готовй шаблон, официально купленный(templatemonsters), со всеми исходниками (fla, psd). Нужно изменить шапку, текст страниц(около 15 страниц, в html они уже готовы, вы их тоже получите для примера), прописать пункты меню, заменить музыку. То есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всех приветствую.
Есть такая вот работка-доработка - для сайта маленького кафе нужен был дизайник... Дизайник нарисовали почти, но он остался немного недоработан, да и заказчик сказал, что близко, но не совсем то...
В общем в двух словах требуется доработать дизайн, предлодить свои решения. Образец прикрепляю - смотрите! Нужно сделать посимпатичней, убрать вензили лишние, написать другим шрифтом название, добавить элементов! Заказчик хочет, чтобы все было уютно, по-домашнему, чтобы, цитирую, "пахло пирожками") но при этом дымящихся пирожком в дизайне располагать не надо, это метафора )) Оттенки коричневого надо немного другие, задний фон тож как-то оформить... этот эскиз делал слабенький дизайнер, так что...
Так же еще нужна будет входная стартовая страница, куда нужно поместить логотип. Просто логотип у них жуткий, из самого дизайна выпадает, поэтому на основных страницах сайта его не будет, поэтому решили его на стартовую пихнуть. И было б здорово легкую анимацию туда, но не обязательно. Лого тоже прикрепляю. И фотки еще. Фотки интерьера хотят в шапку, чтоб они аля в слайдшоу сменялись рандомно с плавными переходами... Но это уже после, это работа для верстальщика и прогера. Прогер не нужен, он есть, а насчет верстки можете так же предлагать варианты - рассмотрим. А вообще цена тут только за диз пока.
Работка должна быть легенькая, на креатив без заморочек. Предоплата будет тому, чей набросок приглянется, оплата по завершении. Прикрепляйте Ваши эскизы, просто писать, что все сделаете на высшем уровне, только заплатите сперва, не надо! Сайт бюджетный, поэтому делайте на эту поправку, когда будете предлагать цену. Притом диз и концепция по сути уже есть, нужно просто немного подделать, поэтому даже на 5-10 т.р. НЕ стоит расчитывать.
Если есть какие вопросы - пишите в приват или на почту xomik15 собака mail точка ru
Оставляйте Ваши почты - могу кинуть исходник того, что есть и фотки интерьера кафе - сюда не поместились, большие.
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