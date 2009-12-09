Дизайн 3-х страниц интернет-магазина, логотип.

ЗАДАЧА: создать фирменный стиль сайта (портал vBadvanced + форум vBulletin), на основе дефолтного стиля vBulletin (в т.ч. логотип) + верстка. В результате работы нужен готовый стиль, для установки на форум. ВНИМАНИЕ: есть несколько PSD'шников с готовыми ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание : Интернет-магазин шин и дисков "Tyresclub".
Разделы : О Компании, Каталог, Новости, Помощь, "Советы бывалых", Сервис подбора шин.
Задача состоит в дизайне главной страницы, страницы каталога и страницы товара.
Главная страница содержит :
+ Меню разделов,
+ Блок Акции-скидки с двумя-тремя товарами,
+ сервис подбора шин как на http://tyre-shop.ru/ это функциональная часть одна из самых важных,
+ Блок Новости одна-две новости,
+ Блок Советы бывалых
+ Текстовые блоки : Доставка в день заказа, О качестве продукции
+ Корзина
+ Номер телефона ждя заказа
Страница каталога содержит :
+ Меню разделов,
+ Блок Акции-скидки с двумя-тремя товарами,
+ сервис подбора шин как на http://tyre-shop.ru/ это функциональная часть одна из самых важных,
+ Корзина
+ список элементов текущей категории или список категорий (картники,мини-описание, ссылка на подробно, в случае списка торваров, а не категорий возможность положить в корзину)
+ Номер телефона ждя заказа
Страница товара содержит :
+ Меню разделов,
+ Блок Акции-скидки с двумя-тремя товарами,
+ сервис подбора шин как на http://tyre-shop.ru/ это функциональная часть одна из самых важных,
+ Номер телефона ждя заказа
+ Товар детально : картинки, описание, три важных критерия : Марка, Сезон, Наличие Шипов
+ Корзина
+ Положить в корзину
Логотип : что-то простое: Tyresclub на фоне протектора, дороги и.т.д.
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