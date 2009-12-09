Дизайн 3-х страниц интернет-магазина, логотип.

Техническое задание : Интернет-магазин шин и дисков "Tyresclub".

Разделы : О Компании, Каталог, Новости, Помощь, "Советы бывалых", Сервис подбора шин.

Задача состоит в дизайне главной страницы, страницы каталога и страницы товара.

Главная страница содержит :

+ Меню разделов,

+ Блок Акции-скидки с двумя-тремя товарами,

+ сервис подбора шин как на http://tyre-shop.ru/ это функциональная часть одна из самых важных,

+ Блок Новости одна-две новости,

+ Блок Советы бывалых

+ Текстовые блоки : Доставка в день заказа, О качестве продукции

+ Корзина

+ Номер телефона ждя заказа

Страница каталога содержит :

+ Меню разделов,

+ Блок Акции-скидки с двумя-тремя товарами,

+ сервис подбора шин как на http://tyre-shop.ru/ это функциональная часть одна из самых важных,

+ Корзина

+ список элементов текущей категории или список категорий (картники,мини-описание, ссылка на подробно, в случае списка торваров, а не категорий возможность положить в корзину)

+ Номер телефона ждя заказа

Страница товара содержит :

+ Меню разделов,

+ Блок Акции-скидки с двумя-тремя товарами,

+ сервис подбора шин как на http://tyre-shop.ru/ это функциональная часть одна из самых важных,

+ Номер телефона ждя заказа

+ Товар детально : картинки, описание, три важных критерия : Марка, Сезон, Наличие Шипов

+ Корзина

+ Положить в корзину

Логотип : что-то простое: Tyresclub на фоне протектора, дороги и.т.д.