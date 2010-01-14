Разработка дизайна новостного портала

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок360 просмотров
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#1$

Требуется разработка дизайна сайта тематического новостного портала. Интересующимся обращаться по ICQ 237-332-035 . Скинем ТЗ

Чей макет больше всего понравится , с тем будем продолжать его доработки.

14 лет назад
maidy
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
Mozaika
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
Работу выполнил в срок , очень качественно и недорого. Очень понравилось отношение к работе. Терпеливый , умеет прислушиваеться к капризам заказчика. Парень молодец , так держать.
все хорошо
Заявки фрилансеров
Mozaika
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад