Разработка дизайна новостного портала

Нужен дизайн для интернет магазина шин и дисков, 1. дизайн сайта должен вызывать доверия у клиента и уникальным 2. на сайте должны быть не большие тени, отражения и свечение, фон сайта светлый 3. простой но красивый логотип ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка дизайна сайта тематического новостного портала. Интересующимся обращаться по ICQ 237-332-035 . Скинем ТЗ
Чей макет больше всего понравится , с тем будем продолжать его доработки.
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