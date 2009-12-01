Небольшие изменения на сайте

$50
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Небольшие изменения на сайте www.kamaz-raden.ru

14 лет назад
radel101
Радэль 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Шапка сайта на flash

    $100

    Нужна шапка сайта (флэш) с семью кнопками меню по низу шапки. Ссылки кнопок и названия должны браться из текстовика или xml файла. Размер шапки 800 х 150. Стиль оформления по аналогии как здесь http://www.detipaint.ru/ Отдельно ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина натуральных обоев

    $70

    Необходимо создать дизайн макет для интернет магазина занимающегося продажей натуральных обоев, покрытий и т.п. Пример аналогичного сайта: ekolend.com Основные цвета: все оттенки листьев и дерева. Приветствуется сочетание яркости, сочности и естественности красок! Блок-схема сайта:такая же как и у ekolend.com ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка дизайна новостного портала

    Требуется разработка дизайна сайта тематического новостного портала. Интересующимся обращаться по ICQ 237-332-035 . Скинем ТЗ Чей макет больше всего понравится , с тем будем продолжать его доработки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-магазина шин и дисков

    $50

    Нужен дизайн для интернет магазина шин и дисков, 1. дизайн сайта должен вызывать доверия у клиента и уникальным 2. на сайте должны быть не большие тени, отражения и свечение, фон сайта светлый 3. простой но красивый логотип ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать Flash шапку для сайта

    $100

    Оплата: Предоставляете макет, я его согласую с заказчиком если все устравивает то меняю деньги на исходники. 1) Необходима шапка сайта - Ширина 100% (растягиваться в сзависимости от разрешения) - высота максимум 300 пикс 2) В шапке должно быть название (8 ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта нужно доработать

    Всех приветствую. Есть такая вот работка-доработка - для сайта маленького кафе нужен был дизайник... Дизайник нарисовали почти, но он остался немного недоработан, да и заказчик сказал, что близко, но не совсем то... В общем в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн ИМ

    Состав задач и пр. в ТЗ + схема главной стр в аську, личку и пр. просьба не беспокоить - не отвечаю выбор в проекте по цена/портфолио/отзывы

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сделать анимированный тизер

    $5

    Нужно создать анимированный тизер в двух размерах - 200x200 и 120x120. Gif до 70 Кб. Текст: Дыра ВКонтакте!- Читай чужую личку вКонтакте! и тематические картинки Как пример - http://ruspymoney.com/img/b/vk/teaser2.gif

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад