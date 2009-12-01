Шаблон для Joomla 1.5

Здравствуйте. Требуется подобрать и переделать шаблон для CMS Joomla 1.5.

Тематика сайта – автомобильная, сайт только создан, посетители на него уже заходят, но дизайн – очень убогий, хочется, чтобы сайт выглядел намного красивей.

Поэтому нужно:

1. Подобрать шаблон, который подходит бы сайту.

2. Перерисовать и поправить графику у этого шаблона, чтобы все выглядело красиво.

Высылаю адрес сайта по запросу в личку. От Вас интересуют сроки + стоимость работы.