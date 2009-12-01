Требуется разработка дизайна и html\css верстка

Оплата: Предоставляете макет, я его согласую с заказчиком если все устравивает то меняю деньги на исходники. 1) Необходима шапка сайта - Ширина 100% (растягиваться в сзависимости от разрешения) - высота максимум 300 пикс 2) В шапке должно быть название (8 ...