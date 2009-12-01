Нужен дизайн + верстка

Требуется создание дизайна для юридической компании. Понравился вот этот - advokats.ru Т.е. необходимо нечто подобное без плагиата. От Вас требуется: 1. Стоимость создания дизайна 2. Стоимость создания дизайна + верски 3. Скрин разработанного макета (главная страница) Все предложения в личку. Без ...