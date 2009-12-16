Смена дизайна + верстка

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет.

Задачи:

1. Разработать простой дизайн по примеру, который дам я для интернет-магазина бижутерии

2. Прикрутить этот дизайн к движку CS-Card

3. Сделать так, чтоб после этого все работало и не было глюков :)

Сроки:

Желательно до конца недели

Требования:

1. Наличие портфолио

2. Преимущество будет отдаваться програмистам из Украины

Предлагайте цены и сроки.

14 лет назад
Mystery_d
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
s_g_a
Украина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
Сергей выполнил работу качественно, хоть и немного затянулись сроки, учел все пожелания, исправил все, что тербовалось, проявил себя, как очень интелигентный человек. Могу сделать вывод, что в своем деле он компетентен. Сотрудничеством довольна.
  • Похожие заказы

  • Шаблон для Joomla 1.5

    Здравствуйте. Требуется подобрать и переделать шаблон для CMS Joomla 1.5. Тематика сайта – автомобильная, сайт только создан, посетители на него уже заходят, но дизайн – очень убогий, хочется, чтобы сайт выглядел намного красивей. Поэтому нужно: ...

    Joomla
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется разработка дизайна и html\css верстка

    Требуется создание дизайна для юридической компании. Понравился вот этот - advokats.ru Т.е. необходимо нечто подобное без плагиата. От Вас требуется: 1. Стоимость создания дизайна 2. Стоимость создания дизайна + верски 3. Скрин разработанного макета (главная страница) Все предложения в личку. Без ...

    HTMLCSS
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн + верстка для онлайн тестов.

    Требуется создать дизайн и натянуть его на скрипт http://testzasms.ru/. Требования к дизайну, легкий, простой функциональный подходящий для тестов различной тематики. Тестов будет много, разнонаправленных, профильных таких как ЕГЭ и другие.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шапка сайта на flash

    $100

    Нужна шапка сайта (флэш) с семью кнопками меню по низу шапки. Ссылки кнопок и названия должны браться из текстовика или xml файла. Размер шапки 800 х 150. Стиль оформления по аналогии как здесь http://www.detipaint.ru/ Отдельно ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад