Дизайн сайта для ресторана.

Дизайн сайтовЗавершен19 заявок328 просмотров
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Создать дизайн сайта для ресторана

Дизайн сайта
14 лет назад
alex_sib
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Karviniya
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$35
3 дня
Проект выполнен. Прежде чем принят работу ,она была выложена на форуме для критики. Критика выдержена.
Вторая работа с Александром, как и в предидущее сотрудничество - всем довольна :)
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