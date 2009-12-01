Приватный проект для (Gal4onok_s)

$100
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка144 просмотра
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Доработать дизайн магазина. Есть исходники. Необходимо главное меню сделать горизонтальным (сейчас вертикальное). Отрисовать кнопки. Иконки на единичный товар: Новинка, Лидер продаж, Акция.

14 лет назад
ledi
56 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$100
2 дня