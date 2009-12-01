Приватный проект для (Gal4onok_s)

Всем привет. Задачи: 1. Разработать простой дизайн по примеру, который дам я для интернет-магазина бижутерии 2. Прикрутить этот дизайн к движку CS-Card 3. Сделать так, чтоб после этого все работало и не было глюков :) Сроки: Желательно до конца недели Требования: 1. ...