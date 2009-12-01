Дизайн макета сайта для продавцов автошин, дисков

Дизайн для сайта о веб-программировании 4CSS.Ru.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать дизайн макета сайта с нуля.
Интернет магазин по продаже автошин и дисков. Никаких исходников нет.
Даже нет исходника логотипа.
Есть только фирменные цвета и желание создать "красивый" сайт.
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