Дизайн сайта (приватно для WWWolf)

$200
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки178 просмотров
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Дизайн для сайта о веб-программировании 4CSS.Ru.

Дизайн сайта
14 лет назад
Se7en-Art
Дейв 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
MrWolf
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
79 отзывов(-1)
14 лет назад
$200
3 дня
Всё выполнил аккуратно и в срок, за что ему безмерный респект.
Было приятно работать с человеком. Знает чего хочет.. Оплата без задержек.
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