Дизайн сайта торгового центра

Дизайн сайтовЗавершен28 заявок357 просмотров
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Для участия в конкурсе и разработки сайта в дальнейшем необходимы услуги дизайнера.

Требования - разработка качественного современноого дизайна:

1 этап - несложный макет для презентации (сроки сжаты),

2 этап - разработка дизайна страниц.

Опыт разработки подобного приветствуется.

P.S. рассматриваются кандидаты строго с наличием работ коммерческой направленности.

Дизайн сайта
14 лет назад
wlproekt
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
stalker7577
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$100
4 дня
Очень доволен работой Юлии! Хороший вкус, качественное исполнение, внимание к деталям. Первичный макет был принят заказчиком практически без правок. Будем сотрудничать и в дальнейшем.
Четкое задание и комментарии, Алексей всегда на связи и готов помочь и проконсультировать. Своевременная оплата. Приятное общение. Рада была работать над проектом и приятно смотреть на результат) Рекомендую к сотрудничеству и сама надеюсь на участие в новых проектах!
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