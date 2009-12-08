Дизайн игрового сайта

Нужен несложный дизайн сайта, на котором будут собраны различные рецензии и прочие материалы по компьютерным играм.

Дизайн должен быть довольно сдержанный (например, см. www.ag.ru ). В светлых тонах. Фиксированной ширины (около 950 пикс.)

Необходимо:

1) Нарисовать какой-то логотип, нарисовать шапку, стилизовать название сайта (не просто выбрать шрифт, а придать какую-то оригинальность)

2) Задизайнить страничку игры (см. эскиз в аттаче) - все закладки, разделители и т.п.

3) Над содержимым эскиза должно быть горизонтальное меню, а еще выше - шапка сайта. Внизу - футер. Слева возможность создать вертикальное поле меню.

Дизайн не сложный, много рисовать не надо, но он должен быть аккуратный.

Пожалуйста, сразу называйте цену. Ссылка на портфолио на веблансере будет плюсом :)