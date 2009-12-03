EmBeatz Design (качественный дизайн сайтов и логотипов)

Приветствую!

http://embeatz.com/

Меня зовут Иван, я являюсь дизайнером уже более восьми лет. Имею большой опыт работы с заказчиками разного уровня, от частных клиентов, до крупных компаний национального уровня (к примеру ГТРК). Часто сотрудничаю со студиями и рекламными агентствами.

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ПРАЙС

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ДИЗАЙН САЙТА - от 400$*, от 4х дней** .

ЛОГОТИП - 200$*** предоставляется 3-5 вариантов на выбор, если ни один из вариантов не подошел, каждый последующий вариант по 20$***

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*цена зависит от структурной сложности, и графического наполнения

**сроки зависят от структурной сложности, и графического наполнения

***цена фиксированная

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ

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Схема следующая: обсуждение проекта, составление ТЗ, оценка стоимости работы, предоплата 50%, начало работы, обсуждения, правки, постоплата 50%, отзыв, отдаю исходники (PSD, AI, EPS)

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ОПЛАТА

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Оплата возможно на электронный кошелек (ЯД, QIWI, WMZ, WMR, WMU, WME)

Так же возможна работа по договору с оплатой по безналу (+38% от общего бюджета)

SWIFT`ом или любым другим переводом

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КОНТАКТЫ

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E-mail: [email protected] | [email protected]

Skype: embeatz (ПРОВЕРЯЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! к сожалению мошенники создают клоны)

Phone: +380 (99) 631-21-20

Всех благ!

С уважением,

Иван.