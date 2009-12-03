Приветствую!
Меня зовут Иван, я являюсь дизайнером уже более восьми лет. Имею большой опыт работы с заказчиками разного уровня, от частных клиентов, до крупных компаний национального уровня (к примеру ГТРК). Часто сотрудничаю со студиями и рекламными агентствами.
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ПРАЙС
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ДИЗАЙН САЙТА - от 400$*, от 4х дней** .
ЛОГОТИП - 200$*** предоставляется 3-5 вариантов на выбор, если ни один из вариантов не подошел, каждый последующий вариант по 20$***
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*цена зависит от структурной сложности, и графического наполнения
**сроки зависят от структурной сложности, и графического наполнения
***цена фиксированная
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ
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Схема следующая: обсуждение проекта, составление ТЗ, оценка стоимости работы, предоплата 50%, начало работы, обсуждения, правки, постоплата 50%, отзыв, отдаю исходники (PSD, AI, EPS)
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ОПЛАТА
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Оплата возможно на электронный кошелек (ЯД, QIWI, WMZ, WMR, WMU, WME)
Так же возможна работа по договору с оплатой по безналу (+38% от общего бюджета)
SWIFT`ом или любым другим переводом
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КОНТАКТЫ
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E-mail: [email protected] | [email protected]
Skype: embeatz (ПРОВЕРЯЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! к сожалению мошенники создают клоны)
Phone: +380 (99) 631-21-20
Всех благ!
С уважением,
Иван.
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