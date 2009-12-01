Дизайн сайта разработчика под iphone

Необходим дизайн сайта для разработчика игр под iphone

Задача - простое, минималистичное портфолио сделанных проектов.

Дизайн нужен в стиле http://www.gameloft.de/

Минималистичный, простой, неяркий стиль, немного игры с полутонами, псевдо 3D за счет теней на некоторых элементах.

Нужны блоки почти как на сайте примере:

- логотип

- крупное верхнее горизонтальное меню как на gameloft с 2-мя пунктами "iPhone & iPod Games" и "Flash Games" с большими иконками.

- мелкое верхнее меню, там где сейчас "Mein Konto | Jobs | Forum | FAQ | Kontakt"

- левая колонка - так же как и на примере, но пункты меню не категории/подкатегории, а названия игр

- центральная часть:

- как и сейчас большой банер со случайной игрой и видео из этой игры (можно взять то, что есть для примера)

- описание игры как тут http://www.gameloft.de/handyspiele/asterix-und-obelix/

название, текст описания, блок скриншотов с кнопками прокрутки, список особенностей (Features)

- правая колонка: как и сейчас, рейтинг игр и комменты

- footer - стандартный

Условия.

Бюджет небольшой, поэтому никаких изысков не требуется.

Вообще идеальный для обеих сторон вариант - это переделка gameloft в тот вид, при котором не будут тыкать пальцем и говорить что это "взято подчистую оттуда-то". Отличается от оригинала, но стиль соблюден - ну и нормально.

Сначала работаем только по главной странице.

Если сходимся на представленном вами концепте - то будем дорабатывать и прорабатывать внутренние страницы за отдельные деньги.

Вы предоставляете начальный эскиз, например, это шапка с меню и вид левого меню - с меня предоплата 50% и дорабатываем остальные блоки на главной странице