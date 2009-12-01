Дизайн сайта разработчика под iphone

Для участия в конкурсе и разработки сайта в дальнейшем необходимы услуги дизайнера. Требования - разработка качественного современноого дизайна: 1 этап - несложный макет для презентации (сроки сжаты), 2 этап - разработка дизайна страниц. Опыт разработки подобного приветствуется. P.S. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн сайта для разработчика игр под iphone
Задача - простое, минималистичное портфолио сделанных проектов.
Дизайн нужен в стиле http://www.gameloft.de/
Минималистичный, простой, неяркий стиль, немного игры с полутонами, псевдо 3D за счет теней на некоторых элементах.
Нужны блоки почти как на сайте примере:
- логотип
- крупное верхнее горизонтальное меню как на gameloft с 2-мя пунктами "iPhone & iPod Games" и "Flash Games" с большими иконками.
- мелкое верхнее меню, там где сейчас "Mein Konto | Jobs | Forum | FAQ | Kontakt"
- левая колонка - так же как и на примере, но пункты меню не категории/подкатегории, а названия игр
- центральная часть:
- как и сейчас большой банер со случайной игрой и видео из этой игры (можно взять то, что есть для примера)
- описание игры как тут http://www.gameloft.de/handyspiele/asterix-und-obelix/
название, текст описания, блок скриншотов с кнопками прокрутки, список особенностей (Features)
- правая колонка: как и сейчас, рейтинг игр и комменты
- footer - стандартный
Условия.
Бюджет небольшой, поэтому никаких изысков не требуется.
Вообще идеальный для обеих сторон вариант - это переделка gameloft в тот вид, при котором не будут тыкать пальцем и говорить что это "взято подчистую оттуда-то". Отличается от оригинала, но стиль соблюден - ну и нормально.
Сначала работаем только по главной странице.
Если сходимся на представленном вами концепте - то будем дорабатывать и прорабатывать внутренние страницы за отдельные деньги.
Вы предоставляете начальный эскиз, например, это шапка с меню и вид левого меню - с меня предоплата 50% и дорабатываем остальные блоки на главной странице
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Нужно сделать дизайн+баннеры. Задание специально для wildcatЗавершен14 лет назад
Нужен несложный дизайн сайта, на котором будут собраны различные рецензии и прочие материалы по компьютерным играм. Дизайн должен быть довольно сдержанный (например, см. www.ag.ru ). В светлых тонах. Фиксированной ширины (около 950 пикс.) Необходимо: 1) Нарисовать какой-то логотип, ...Завершен14 лет назад
- $100
Требуется разработать дизайн сайта строительной организации и сверстать в html шаблон.Завершен14 лет назад
- $100
Доработать дизайн магазина. Есть исходники. Необходимо главное меню сделать горизонтальным (сейчас вертикальное). Отрисовать кнопки. Иконки на единичный товар: Новинка, Лидер продаж, Акция.Закрыт14 лет назад
Создать дизайн сайта для ресторанаЗавершен14 лет назад
Всем привет. Задачи: 1. Разработать простой дизайн по примеру, который дам я для интернет-магазина бижутерии 2. Прикрутить этот дизайн к движку CS-Card 3. Сделать так, чтоб после этого все работало и не было глюков :) Сроки: Желательно до конца недели Требования: 1. ...Завершен14 лет назад
Необходим дизайн и верстка форума на какой-нибудь русскоязычной CMS phpbb или ipb или что-нибудь еще.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Требуется подобрать и переделать шаблон для CMS Joomla 1.5. Тематика сайта – автомобильная, сайт только создан, посетители на него уже заходят, но дизайн – очень убогий, хочется, чтобы сайт выглядел намного красивей. Поэтому нужно: ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен дизайн тематика "Продажа презервативов" +ВерсткаДизайн сайтов36 заявокЗакрыт14 лет назад