Украсить дизайн сайта под Новогодний стиль

$300
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок237 просмотров
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Есть, дизайн сайта с исходником. Джипег в приложении.

Это Ресторан восточной кухни.

Нужно стильно украсить его под новогодний стиль.

В личку не писать,сразу пишите какие идеи по реализации Вы предлагаете.

Кандидатуры без Портфолио,и отзывов не рассматриваю.

Дизайн сайта
14 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Guliver
Roman 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад
$300
2 дня
Еще раз по сотрудничали с Романом ! С первого раза утвердил заказчик вариант !!! Рад , что обратился именно к нему !
Хороший заказчик, выполнили вместе не один проект, ни разу не было ни каких с ним загвосток: получил заказ, все обговорили, выполнил, деньги получил. Все четко.
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