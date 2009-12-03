Украсить дизайн сайта под Новогодний стиль

Необходимо сделать дизайн для национального пойнтер клуба. Структура сайта и некоторые исходники для шапки представлены в прикрепленном архиве. Поскольку сайт клуба национальный, необходимо все выдержать как можно в более официальном стиле. Можно что нибудь обыграть ...