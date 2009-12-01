Интернет магазин + дизайн.

Добрый день, в приложении техническое задание, а так же для примера дизайна сосканированые страницы буклета.Сам сайт должен быть токого уровня как www.asos.com

Жду примерную смету по дизайну и программированию.

У меня уже есть магазин на базе движка Shop-script, может дешевле будет под него написать?

Обязательно укажите примерную цену за дизайн и за программирование, или за всё сразу, незабудте указать за что предлагаете.

Так же нужны примеры ваших работ.

С уважением.