Интернет магазин + дизайн.

Необходимо сделать дизайн для национального пойнтер клуба. Структура сайта и некоторые исходники для шапки представлены в прикрепленном архиве. Поскольку сайт клуба национальный, необходимо все выдержать как можно в более официальном стиле. Можно что нибудь обыграть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, в приложении техническое задание, а так же для примера дизайна сосканированые страницы буклета.Сам сайт должен быть токого уровня как www.asos.com
Жду примерную смету по дизайну и программированию.
У меня уже есть магазин на базе движка Shop-script, может дешевле будет под него написать?
Обязательно укажите примерную цену за дизайн и за программирование, или за всё сразу, незабудте указать за что предлагаете.
Так же нужны примеры ваших работ.
С уважением.
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