Сделать дизайн сайта

Антон прекрасно справился с поставленной задачей, при том что первоначально выбранный исполнитель, с большим количеством положительных отзывов оказался не так профессионален и сотрудничество с ним было прекращено после прорисовки 1-й страницы т.к. он так и не смог исправить замечания. Вообще сотрудничеством очень доволен, Антон терпеливо исправлял все пожелания и доработки.