Простой минималистический дизайн сайта

Описание в аттаче
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень простой минималистический дизайн:
заставка + главная стр
все в ТЗ - читайте внимательно
в аську, личку и т.п. не отвечаю
выбор только в проекте по цена/портфолио/отзывы
бюджет до $40
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