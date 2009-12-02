Cоздание нового дизайна сайта

Описание в аттаче
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Конечным результатом работ является создание нового стиля и дизайна сайта www.prbank.ru (включая разработку дизайна внутренних страниц сайта. Достаточно будет одной страницы, поскольку информация однотипна и нет необходимости создавать несколько вариантов страниц), соответствующего всем условиям данного задания.
Разработка новой версии сайта решит следующие задачи:
Улучшение навигации, оптимизация структуры веб-сайта включает в себя:
- создание более удобной навигационной структуры главной страницы
- предоставление более удобной информации об услугах компании (написание новых текстовых блоков, перераспределение старых текстовых блоков, что бы четко структурировать списки продуктов по целевому потребителю, например. По наполнению сайта считаю необходимым провести отдельную работу, что бы четко расписать места всех блоков, абзацев и пр. Иначе сейчас никакой структуры информации нет, сайт похож на захламленный-до-крайней-степени-когда-то-рабочий-стол. Есть предложение взять за основу структуру подачи материалов у конкурентов, например у R-Style хорошая структура)
- устранение недочетов, допущенных при разработке предыдущей версии сайта.
- обновление внешнего вида сайта
- облегчение процесса управления контентом
ДИЗАЙН
Пожелания для новой версии сайта:
- Минимализм
- Лаконичность
- Благородный, солидный
ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Основные:
- Синий
- Черный
- Серый
- Белый
ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ
В оформлении не могут быть использованы банальные и «затасканные» образы, нещадно
эксплуатируемые на веб-сайтах компаний со схожим родом деятельности. Недопустимо
использование изображений разъёмов RJ-45, кабелей, коммутационных панелей, серверов,
клавиатур, мышек и мониторов. Также в оформлении веб-сайта не будут использованы
фотографии с изображениями улыбающихся «офисных сотрудников».
Недопустимо:
- любое сходство с сайтами конкурентами компании (список сайтов представлен ниже).
- текст светлыми буквами на темном фоне
- использование бегущей строки или автоматически прокручивающегося текста.
Допускаются нестандартные ходы (только не при разработке «интерфейса пользователя»).
Приветствуется использование образов, прочно ассоциирующихся с понятием высокого уровня сервиса и заботы о клиенте, большом опыте, стабильности (устойчивости) компании.
При разработке концепции не стоит забывать, что основные посетители сайта это как правило ведущие руководители компаний, банков, региональных органов управления.
Это в большей мере мужчины (65%), женщины (35%); 30-50 лет; интеллектуально развитые люди, имеющие высшее образование, зачастую не одно. У них установившиеся взгляды на окружающий мир их трудно удивить. Они консервативны и не терпят крикливых вещей.
КОНКУРЕНТЫ
САЙТЫ КОМПАНИЙ ИСПОЛНЕНИЕ ПОНРАВИЛИСЬ
http://www.suek.ru/ - хороший, яркий дизайн, удобный интерфейс
http://www.microsoft.com/ru/ru/default.aspx
http://www.cisco.com/web/RU/index.html
http://www.rostechn.ru/ - хороший дизайн, хорошая функциональность
http://www.vip-aero.ru/ - яркий дизайн, хорошый интерфейс
САЙТЫ КОМПАНИЙ ИСПОЛНЕНИЕ НЕ ПОНРАВИЛИСЬ
http://www.strlines.ru/ - яркие, приятные цвета, но абсолютно неудобный интерфейс, теряющийся в ярком дизайне/
http://www.rusalco.com/ - яркий, но не функциональный дизайн. Сносная функциональность внутренних страниц
http://www.vi.ru/index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 – яркий, но абсолютно неудобный
http://www.graced.gracecompany.ru/ - яркий, но нейдобный интерфейс. Слишком сложные нечитаемые шрифты, самое ужасное – музыка на главной странице.
http://www.tmk-media.ru/ - невыразительный дизайн, неудобный интерфейс
http://rosrep.ru/ - перегружен информацией, дешевый дизайн
http://www.lanitgroup.ru/ - яркий дизайн и полное отсутствие интерфейса
При возникновении вопросов обращайтесь - ответим.
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