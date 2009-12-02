Интернет-магазин товаров для спорта и отдыха

Кирилл не закончил проект до конца и, сославшись на житейские трудности, пропал на продолжительное время. После того, как снова объявился, отказался доделать обещанное ранее, сославшись, что занимается сейчас совсем другой работой. Деньги за проект были уплачены полностью.