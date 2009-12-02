Интернет-магазин товаров для спорта и отдыха

$250
Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка365 просмотров
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Имеется интернет-магазин товаров для спорта и отдыха на базе сборки osCommerce STS.

Требуется сделать хороший дизайн и "натянуть" его на эту сборку.

Рабочая версия : http://sporttomsk.ru

14 лет назад
dse
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kirill_le_pro
Кирилл 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-2)
14 лет назад
$250
15 дней
Кирилл не закончил проект до конца и, сославшись на житейские трудности, пропал на продолжительное время. После того, как снова объявился, отказался доделать обещанное ранее, сославшись, что занимается сейчас совсем другой работой. Деньги за проект были уплачены полностью.
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