Дизайн школы танцев

Дизайн сайтовЗавершен43 заявки433 просмотра
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Всего доброго времени суток.

Требуется разработать дизайн школы танцев, обучающих по направлениям "Исторические бальные танцы", "Стандарт", "Латина", "Хастл" - на макете они помечаны "Пара №"

Стиль дизайна "Пастельные тона, Графика ( чёрно-белые цвета ) + Обилие красок в ряде случаев ( Логотип, Подсветка пар )

Нарисовал небольшой прототипы ( сорри, что в паинте: рисовал на скорую руку )

Прошу оценить проект и предоставить ссылку на портфолио.

PS В ПМ И ICQ не пишите.

14 лет назад
alex_gall
Алексей 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
sergey_ms
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$300
5 дней
Очень хороший специалист. Приятен в общении, Честен и Обязателен. Рекомендую.
Понравилась четкая задача, и сразу было видно что надо сделать, очень было приятно вместе поработать.
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