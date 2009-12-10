Приватный проект для chemedesign

Есть шаблон на скрине в приложении. Мне нужно его перерисовать в псд, изменить шапку, вставить модули и разделы с нашего портала. Все просто ------------------ Мне в личку недолбить и в Аську неписать. Оставляйте свои предложения, укажите свою Асю ...