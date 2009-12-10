Приватный проект для chemedesign

Требуется дизайн в светлых тонах, для сайта по продаже керамзита. Требования к исполнителю: Самостоятельно вести переписку с заказчиком на предмет деталей дизайна Не писать в асю. Писать стоимость и сроки. Иметь портфолио, отзывы и быть не менее полугода на веблансе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн интернет-магазина детских товаров.
Просьба не отписываться другим фрилансерам.
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