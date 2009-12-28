Дизайн для сайта

Я не пожалел что обратился к Сергею, хотя он совсем недавно на веблансе, сделано все намного лучше чем делают товарищи которые имеют долгий срок пребывания здесь. В работах Сергея наблюдается четкость выполнения поставленных задач, внимательность, он умеет угадывать настроение заказчика. Качество самой работы - на высшем уровне. Многие дизайнеры с которыми мне приходилось работать - задирают нос и слишком "важные", сухие. К Сергею это не относится. Сергей обладает чувством юмора, не замкнут. От всего сердца рекомендую как лучшего дизайнера с которым я работал.