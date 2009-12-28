Дизайн для сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок422 просмотра
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Требуется дизайн в светлых тонах, для сайта по продаже керамзита.

Требования к исполнителю:

Самостоятельно вести переписку с заказчиком на предмет деталей дизайна

Не писать в асю.

Писать стоимость и сроки.

Иметь портфолио, отзывы и быть не менее полугода на веблансе.

14 лет назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранные исполнители
Mozaika
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$50
4 дня
Я не пожалел что обратился к Сергею, хотя он совсем недавно на веблансе, сделано все намного лучше чем делают товарищи которые имеют долгий срок пребывания здесь. В работах Сергея наблюдается четкость выполнения поставленных задач, внимательность, он умеет угадывать настроение заказчика. Качество самой работы - на высшем уровне. Многие дизайнеры с которыми мне приходилось работать - задирают нос и слишком "важные", сухие. К Сергею это не относится. Сергей обладает чувством юмора, не замкнут. От всего сердца рекомендую как лучшего дизайнера с которым я работал.
Жень спасибо конечно за такой отзыв ты меня поразил своим красноречием. Буду краток характеризуя тебя: надежность+четкость+своевременность=отличный заказчик.
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
14 лет назад
$50
3 дня
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