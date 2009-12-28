Дизайн для сайта

Описание в аттаче
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн в светлых тонах, для сайта по продаже керамзита.
Требования к исполнителю:
Самостоятельно вести переписку с заказчиком на предмет деталей дизайна
Не писать в асю.
Писать стоимость и сроки.
Иметь портфолио, отзывы и быть не менее полугода на веблансе.
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