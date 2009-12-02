Дизайн сайта.

Требуется дизайн в светлых тонах, для сайта по продаже керамзита. Требования к исполнителю: Самостоятельно вести переписку с заказчиком на предмет деталей дизайна Не писать в асю. Писать стоимость и сроки. Иметь портфолио, отзывы и быть не менее полугода на веблансе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется провести редизайн сайта www.bureau-identity.ru в соответствие с прикрепленным ТЗ. Предполагается последующая верстка под Joomla 1.5.x — так что готов рассмотреть предложения сразу с версткой.
Уточняющий комментарий: богатых иллюстраций не требуется. Основное — чистая профессиональная верстка с упором на типографику, грамотное сочетание цветов, валдиность. Минимальные иллюстрации (вроде маленькой телефонной трубки, буллетов в списках или лупы для поиска) возможны, но они не главные.
Доп. инфо:
- просьба указывать бюджет и сроки
- оплата только рублями
- возможен безналичный расчет, наличными в Москве или через Яндекс.Деньги или Webmony (WMR).
- оплата по факту получения мной файлов. Возможна поэтапная оплата. Очень предубежден против предоплаты. Еще отзывы обо мне, как о заказчике — http://www.free-lance.ru/users/Leto-rdatel/opinions/
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