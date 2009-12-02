Дизайн сайта.

Требуется провести редизайн сайта www.bureau-identity.ru в соответствие с прикрепленным ТЗ. Предполагается последующая верстка под Joomla 1.5.x — так что готов рассмотреть предложения сразу с версткой.

Уточняющий комментарий: богатых иллюстраций не требуется. Основное — чистая профессиональная верстка с упором на типографику, грамотное сочетание цветов, валдиность. Минимальные иллюстрации (вроде маленькой телефонной трубки, буллетов в списках или лупы для поиска) возможны, но они не главные.

Доп. инфо:

- просьба указывать бюджет и сроки

- оплата только рублями

- возможен безналичный расчет, наличными в Москве или через Яндекс.Деньги или Webmony (WMR).

- оплата по факту получения мной файлов. Возможна поэтапная оплата. Очень предубежден против предоплаты. Еще отзывы обо мне, как о заказчике — http://www.free-lance.ru/users/Leto-rdatel/opinions/