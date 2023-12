Необходима картинка для сайта

Для сайта, посвященного регистрации доменов необходима картинка следующего вида:

фон - прозрачный,

размер - не менее 350x200

формат - psd, желательно по слоям

Содержание:

раскрытый ноутбук, что-то типа http://www.avito.ru/images/big/1850389.jpg но ноутбук должен быть в другую сторону повернут (т.е. относительно вертикали его отразить). На экране определенная картинка, а из экрана выскакивают "зоны" - RU, РФ, SU, COM, NET, ORG, INFO, NAME, BIZ, MOBI, IN, TV, CC.

Выскакивают с "эффектами", т.е со следом, может с блестками какими. Т.е. должно быть красиво. Зоны могут повторяться, разного цвета повторы, размера, но нужно в картинке сделать упор на RU, РФ - т.е. они должны быть как-то выделены (допустим по одному разу повторить RU и РФ большего размера и контрастного цвета).

Вот что примерно нужно - http://i011.radikal.ru/0912/14/aa8a6a8f021e.jpg

Что касается картинки на экране монитора - когда будет готова эта картинка, я ее вставлю на сайте где нужно, сделаю скриншот и пришлю - а Вы ее уже вставите в экран монитора.

Жду от Вас примерную стоимость подобной работы, сроки и ссылку на портфолио.

Желательно, чтобы сам ноутбук был тоже нарисованным (ну или из клипарта какого-нибудь), или же из фото, но поработать над ним, чтобы он не был похож на фото...