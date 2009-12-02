Необходима картинка для сайта

Требуется дизайн в светлых тонах, для сайта по продаже керамзита. Требования к исполнителю: Самостоятельно вести переписку с заказчиком на предмет деталей дизайна Не писать в асю. Писать стоимость и сроки. Иметь портфолио, отзывы и быть не менее полугода на веблансе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта, посвященного регистрации доменов необходима картинка следующего вида:
фон - прозрачный,
размер - не менее 350x200
формат - psd, желательно по слоям
Содержание:
раскрытый ноутбук, что-то типа http://www.avito.ru/images/big/1850389.jpg но ноутбук должен быть в другую сторону повернут (т.е. относительно вертикали его отразить). На экране определенная картинка, а из экрана выскакивают "зоны" - RU, РФ, SU, COM, NET, ORG, INFO, NAME, BIZ, MOBI, IN, TV, CC.
Выскакивают с "эффектами", т.е со следом, может с блестками какими. Т.е. должно быть красиво. Зоны могут повторяться, разного цвета повторы, размера, но нужно в картинке сделать упор на RU, РФ - т.е. они должны быть как-то выделены (допустим по одному разу повторить RU и РФ большего размера и контрастного цвета).
Вот что примерно нужно - http://i011.radikal.ru/0912/14/aa8a6a8f021e.jpg
Что касается картинки на экране монитора - когда будет готова эта картинка, я ее вставлю на сайте где нужно, сделаю скриншот и пришлю - а Вы ее уже вставите в экран монитора.
Жду от Вас примерную стоимость подобной работы, сроки и ссылку на портфолио.
Желательно, чтобы сам ноутбук был тоже нарисованным (ну или из клипарта какого-нибудь), или же из фото, но поработать над ним, чтобы он не был похож на фото...
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужен фрилансер по доработке дизайна сайта.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Немецкой компании требуется создать дизайн игрового сайта. Примерный уровень дизайна такой (смотреть через прокси, с РУ доступ закрыт): http://www.rushmoreonline.com/ Небходимые навыки: flash на хорошем уровне Предоставте примеры созданных вами подобных сайтов. Повторюсь - ФЛЕШ НА ХОРОШЕМ УРОВНЕ Какой уровень нужен, смотри ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется провести редизайн сайта www.bureau-identity.ru в соответствие с прикрепленным ТЗ. Предполагается последующая верстка под Joomla 1.5.x — так что готов рассмотреть предложения сразу с версткой. Уточняющий комментарий: богатых иллюстраций не требуется. Основное — чистая профессиональная верстка ...Закрыт14 лет назад
- $50
Дано: -Коммерческий шаблон в виде демо версии. Условно говоря с открытым кодом. -Три варианта цветовой схемы в виде картинок. -Новый баннер для шапки в виде PSD. Нужно: -Сделать шаблон для joomla 1.5 в простом виде. ...Завершен14 лет назад
- $250
Простой, но эстетичный дизайн сайта по строительной тематике, желательно быстро!Завершен14 лет назад
Нужен дизайн интернет-магазина детских товаров. Просьба не отписываться другим фрилансерам.Завершен14 лет назад
Требуется сабж. Проект еще на стадии утверждения, поэтому мелкие детали по тз будут известны позже. Нужны: Лента новостей, отдельная новость, личный кабинет, почта, логин, регистрация итп.. За основу можно взять любой популярный ресурс на этом движке,они все ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть шаблон на скрине в приложении. Мне нужно его перерисовать в псд, изменить шапку, вставить модули и разделы с нашего портала. Все просто ------------------ Мне в личку недолбить и в Аську неписать. Оставляйте свои предложения, укажите свою Асю ...Закрыт14 лет назад
Ищем художника для отрисовки дизайна сайта, персонажей и предметов для онлайн игры.Закрыт14 лет назад