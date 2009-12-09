Дизайн и верстка на действующем сайте

Замимаюсь этим проектом как дизайнер. Могу сказать, что Петр - отличный работодатель. Четко формулирует свои пожелания и пребования. Прислушивается к советам, а это немаловажно. В плане оплаты - все, так же отлично, расплатился в течении 5 минут после получения "товара". Вобщем, всем советую работать с Петром. И я надеюсь на последующую работу. Удачи Вам.