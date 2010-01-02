Подвал сайта

Нужен красивый дизайн для интернет-магазина по продаже одежды и аксессуаров для собак. Целевая аудитория - в основном женщины, любящие своих маленьких питомцев и красивые вещи. Хочется попасть в точку по балансу между красотой-стильностью и лаконичностью-понятностью ...