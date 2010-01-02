Дизайн для магазина одежды для собак

Нужен красивый дизайн для интернет-магазина по продаже одежды и аксессуаров для собак.

Целевая аудитория - в основном женщины, любящие своих маленьких питомцев и красивые вещи.

Хочется попасть в точку по балансу между красотой-стильностью и лаконичностью-понятностью дизайна.