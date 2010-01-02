Разработка дизайна в стиле к/ф "Матрица"

Для фирмы, которая торгует картриджами собственной торговой марки "фартон" нужно сделать красивый дизайн сайта в стиле к/ф "Матрица". Желательно с элементами 3D, или как фантазия позволит.

Должен присутствовать знак их торговой марки и один (или несколько) картриджей, бутылочек с пороршком для оргтехники.

предприятие занимается выпуском собственных картриджей для оргтехники под своей торговой маркой "фартон".

Список разделов, торговый знак и картриджи- в файле на сервере по ссылке

для скачивания файла: http://frilanser.ifolder.ru/15279304

Файл № 15279304

Название: farton.zip

Размер: 6.79 Мб

Доступен до: 2010-01-02 09:30:57

Тз по разделам сайта в файле.

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