Дизайн и разработка интернет-магазина на Битриксе

Необходимо создать дизайн форума (шапка, иконки, кнопки, фоны). Форум Киева http://forumok.kiev.ua , посвящен киевлянам, веселым, активным людям и гостям столицы. На форуме нет политики. Аудитория форума от 16 - 40 лет. Нужно сделать оригинальный, запоминающийся,удобный и стильный дизайн, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн и разработка на Битриксе интернет-Магазина по доставке воды и продаже кулеров.
Что будет на сайте:
1) Главная страница:
-Шапка
-меню слева (10-15 пунктов)
-мини меню вверху
2) Страница «Каталог»:
- 10 фото с описанием кулеров (описание и фото мои)
3) Корзина:
Простая возможность добавлять товары.
4) Другие страницы:
5-6 обычных страниц – с таким же дизайном, что и на главной странице + 1 фото по тематике на каждой странице (типа "о воде", "о компании", "Какой кулер выбрать")
Нравится дизайн:
(форма меню – рубленые фигуры, сама компоновка товаров)
(нравится белый фон, шрифт)
(нравится закругленные меню, сочетание цветов, шрифт)
www.mts.ru/discount/disco......
(меню слева, шрифт)
www.carrefour.ru/about/st......
(компоновка элементов меню на странице)
-Если Вы ДИЗАЙНЕР:
1) За Сколько по времени сможете сделать Хороший дизайн (интересует Главная Страница), работаем по схеме:
Мое ТЗ – Ваши предложения – Один Вариант дизайна – мои Пожелания – Все Готово.
Чем быстрее – тем лучше.
2) Стоимость работы?
-Если Вы РАЗРАБОТЧИК на Битриксе:
1) Что Вам нужно от меня, чтобы начать работу? Только ТЗ? Или ТЗ и дизайн?
2) Срок выполнения?
На данный момент интересует:
Главная страница + Каталог (10 товаров) + Корзина
3) Вам нужен Верстальщик? Или Вы без него справитесь?
4) Стоимость работы?
-Если Вы SEO оптимизатор:
Мы хотим чтобы сайт с самого начала сайт радовал не только Клиентов, но и Яндекс.
1) У нас есть 3 домена – 2004г, 2005г и 2007г (один сайт, 2-й и 3-й – редирект на него) – Какой из них лучше Крутить?
2) На какой стадии Вы готовы подключиться к работе? (на стадии разработки или позже перед началом наполнения сайта контентом?)
3) Стоимость раскрутки? По запросам:
- доставка воды, доставка питьевой воды, доставка воды в офис, кулер для воды
Если Вы Дизайнер, но знаете толкового разработчика на Битрикс за разумные деньги – напишите.
Если Вы разработчик, но знаете Дизайнера – пишите.
Чем быстрее будет сделан сайт, тем лучше.
Наша компания на рынке больше 5 лет.
Хотим абсолютно новый сайт за разумные деньги.
Если сработаемся – будем работать дальше. Долго и плодотворно.
Уже более размерено и плавно, без цейтнота.
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