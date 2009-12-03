Дизайн и разработка интернет-магазина на Битриксе

Требуется дизайн и разработка на Битриксе интернет-Магазина по доставке воды и продаже кулеров.

Что будет на сайте:

1) Главная страница:

-Шапка

-меню слева (10-15 пунктов)

-мини меню вверху

2) Страница «Каталог»:

- 10 фото с описанием кулеров (описание и фото мои)

3) Корзина:

Простая возможность добавлять товары.

4) Другие страницы:

5-6 обычных страниц – с таким же дизайном, что и на главной странице + 1 фото по тематике на каждой странице (типа "о воде", "о компании", "Какой кулер выбрать")

Нравится дизайн:

www.ursu.ru/retail/

(форма меню – рубленые фигуры, сама компоновка товаров)

youdo.ru/

(нравится белый фон, шрифт)

www.apenga.ru/

(нравится закругленные меню, сочетание цветов, шрифт)

www.mts.ru/discount/disco......

(меню слева, шрифт)

www.carrefour.ru/about/st......

(компоновка элементов меню на странице)

-Если Вы ДИЗАЙНЕР:

1) За Сколько по времени сможете сделать Хороший дизайн (интересует Главная Страница), работаем по схеме:

Мое ТЗ – Ваши предложения – Один Вариант дизайна – мои Пожелания – Все Готово.

Чем быстрее – тем лучше.

2) Стоимость работы?

-Если Вы РАЗРАБОТЧИК на Битриксе:

1) Что Вам нужно от меня, чтобы начать работу? Только ТЗ? Или ТЗ и дизайн?

2) Срок выполнения?

На данный момент интересует:

Главная страница + Каталог (10 товаров) + Корзина

3) Вам нужен Верстальщик? Или Вы без него справитесь?

4) Стоимость работы?

-Если Вы SEO оптимизатор:

Мы хотим чтобы сайт с самого начала сайт радовал не только Клиентов, но и Яндекс.

1) У нас есть 3 домена – 2004г, 2005г и 2007г (один сайт, 2-й и 3-й – редирект на него) – Какой из них лучше Крутить?

2) На какой стадии Вы готовы подключиться к работе? (на стадии разработки или позже перед началом наполнения сайта контентом?)

3) Стоимость раскрутки? По запросам:

- доставка воды, доставка питьевой воды, доставка воды в офис, кулер для воды

Если Вы Дизайнер, но знаете толкового разработчика на Битрикс за разумные деньги – напишите.

Если Вы разработчик, но знаете Дизайнера – пишите.

Чем быстрее будет сделан сайт, тем лучше.

Наша компания на рынке больше 5 лет.

Хотим абсолютно новый сайт за разумные деньги.

Если сработаемся – будем работать дальше. Долго и плодотворно.

Уже более размерено и плавно, без цейтнота.