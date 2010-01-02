Дизайн форума

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок523 просмотра
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#1$

Необходимо создать дизайн форума (шапка, иконки, кнопки, фоны).

Форум Киева http://forumok.kiev.ua , посвящен киевлянам, веселым, активным людям и гостям столицы. На форуме нет политики.

Аудитория форума от 16 - 40 лет.

Нужно сделать оригинальный, запоминающийся,удобный и стильный дизайн, также придумать места под обявления и рекламу на форуме.

Нравятся такие форумы ( http://forum.giga.ua/ , http://sushiforum.ru/ ) Желательно сделать дизайн оришинальный что б таких больше небыло.

Если есть вопросы пишите в личку

14 лет назад
leopoldushka
Евгений 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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