# 1 — $

Необходимо создать дизайн форума (шапка, иконки, кнопки, фоны).

Форум Киева http://forumok.kiev.ua , посвящен киевлянам, веселым, активным людям и гостям столицы. На форуме нет политики.

Аудитория форума от 16 - 40 лет.

Нужно сделать оригинальный, запоминающийся,удобный и стильный дизайн, также придумать места под обявления и рекламу на форуме.

Нравятся такие форумы ( http://forum.giga.ua/ , http://sushiforum.ru/ ) Желательно сделать дизайн оришинальный что б таких больше небыло.

Если есть вопросы пишите в личку