Нужно создать сайт на wordpress

Необходимо создать дизайн сайта для транспортной компании.
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Здравствуйте!
Интересует создание сайта.
Вполне устроит wordpress, дизайн уникальный (не шаблонный).
Нужно одна или две странички разного дизайна (главная и второго уровня).
Наполнение сайта хостинг и т. п. не нужно, только дизайн и вёрстка двух страничек на wordpress.
Просьба давать ссылку на портфолио и цену.
Предпочтения:
максимум divов
хотелось бы креативный дизайн (тематика - seo)
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