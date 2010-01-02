Нужно создать сайт на wordpress

Здравствуйте!

Интересует создание сайта.

Вполне устроит wordpress, дизайн уникальный (не шаблонный).

Нужно одна или две странички разного дизайна (главная и второго уровня).

Наполнение сайта хостинг и т. п. не нужно, только дизайн и вёрстка двух страничек на wordpress.

Просьба давать ссылку на портфолио и цену.

Предпочтения:

максимум divов

хотелось бы креативный дизайн (тематика - seo)