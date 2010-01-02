Легкий, стильный, продуманный дизайн сайта.

# 1 — $

Сайт по работе с аудио файлами. Есть цвета и логотип. Нужен легкий, стильный, продуманный дизайн всех станиц сайта (от главной до акаунтов пользователей). Примеры дизайнов сайтов, которые нравятся: www.nic.ru, www.weblancer.net, http://www.alexey-popov.com/portfolio/img/boatplanet.jpg, http://www.alexey-popov.com/portfolio/img/silandmusic.jpg. Убеждены что стоимость дизайна сайта ровна не более 100USD. Всё что больше, ни обосновано и является желанием исполнителя получить больше чем он способен отдать.