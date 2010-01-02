Дизайн сайта на flash

Здравствуйте! Интересует создание сайта. Вполне устроит wordpress, дизайн уникальный (не шаблонный). Нужно одна или две странички разного дизайна (главная и второго уровня). Наполнение сайта хостинг и т. п. не нужно, только дизайн и вёрстка двух страничек на wordpress. Просьба давать ...