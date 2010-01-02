Дизайн сайта по прототипу

Необходимо создать дизайн форума (шапка, иконки, кнопки, фоны). Форум Киева http://forumok.kiev.ua , посвящен киевлянам, веселым, активным людям и гостям столицы. На форуме нет политики. Аудитория форума от 16 - 40 лет. Нужно сделать оригинальный, запоминающийся,удобный и стильный дизайн, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать дизайн корпоративного сайта по утвержденному прототипу.
Присылайте сроки, стоимость и портфолио.
Проект срочный - определяемся быстро.
Спасибо!
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта типа http://www.4komnati.ru/ (Не весь сайт а только дизайн)Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Сайт по работе с аудио файлами. Есть цвета и логотип. Нужен легкий, стильный, продуманный дизайн всех станиц сайта (от главной до акаунтов пользователей). Примеры дизайнов сайтов, которые нравятся: www.nic.ru, www.weblancer.net, http://www.alexey-popov.com/portfolio/img/boatplanet.jpg, http://www.alexey-popov.com/portfolio/img/silandmusic.jpg. Убеждены что стоимость ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Интересует создание сайта. Вполне устроит wordpress, дизайн уникальный (не шаблонный). Нужно одна или две странички разного дизайна (главная и второго уровня). Наполнение сайта хостинг и т. п. не нужно, только дизайн и вёрстка двух страничек на wordpress. Просьба давать ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо создать дизайн сайта для транспортной компании.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно переделать шаблон 1.5.х http://template.joomlart.com/ja_seleni/index.php требуется переделать его под версию для joomla 1.0.x quickstart и source шаблона: http://www.megaupload.com/?d=P936ZGQ4 довольно много сложных эленентов, кто может сделать, цены?Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Нужно внести изменения на сайт (несколько новых по дизайну страниц, банер и т.д.) сайт на PHP (самопис) XML верстка важное значение имеет ДИЗАЙН, соблюдение фирменного стиля указывайте свой опыт, ссылки на действующие сайты (ваши работы) стоимость и детали проекта - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нарисовать мегаполис в сочетании с цветом сайта.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужен красивый дизайн для интернет-магазина по продаже одежды и аксессуаров для собак. Целевая аудитория - в основном женщины, любящие своих маленьких питомцев и красивые вещи. Хочется попасть в точку по балансу между красотой-стильностью и лаконичностью-понятностью ...Дизайн сайтов85 заявокЗакрыт14 лет назад
- $70
Для фирмы, которая торгует картриджами собственной торговой марки "фартон" нужно сделать красивый дизайн сайта в стиле к/ф "Матрица". Желательно с элементами 3D, или как фантазия позволит. Должен присутствовать знак их торговой марки и один ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт14 лет назад