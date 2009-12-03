Дизайн для сайта недвижимости на Open Realty

$150
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок305 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть движок, на котором необходимо сверстать дизайн. В движок не сложно вставить любой html шаблон. Все внешние оформление строиться в основном на одном html файле и css. Легче чем у Джумлы.

На сайте должно быть:

Скопировать с сайта http://www.egsnk.ru/:

1. Заказать звонок

2. Банер с сылкой: «Мечтаете купить квартиру, но нет всей суммы»(скачать картинку и текст)

3. 5 «за» скопировать, придумать, как их оформить(скопировать текст)

4. Банер с сылкой: «Срочный выкуп квартир за 3 дня»(скопировать текст)

5. Банер с ссылкой: «Бесплатно разместить объявление на сайте»(скопировать картинку и текст)

6. Скорая помощь по недвижимости( скопировать картинку и текст)

7. Скачать информацию о стоимости услуг

8. Наши услуги

9. База предложений

10. Все спецпредложения по аренде, по продаже,

P.S. Мне нравиться все на этом сайте (даже картинки на страницах и текст, все очень продумано), кроме верхней части сайта, она не презентабельная, очень простая. Нам нужно подобрать цветовую гамму, сделать сайт солидным и гармоничным. Продумать логотип. На верхней части можно поместить какую-нибудь картинку или что-нибудь на твое усмотрение.

Логотип продумать, сделать По-возможности с флешем, так как на сайте(если получиться оставить золотистым): http://www.templatemonster.com/wordpress-themes/26411.html. Написать под логотипом как на сайте портал….перевести с английского. Исходник уже есть.

Взять с сайта http://www.parklane.ua/:

1. Удобные сервисы

2. VIP обслуживание(текст и картинки)

3. Онлайн - оценка стоимости

4. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Взять на http://topre.ru/

1. Может подойдут значки для розделов?.. Ваше мнение по этому поводу?

2. Разделение объектов

В целом нравиться сайта как на parklane и ad-web.org по дизайну, а по структуре как на http://www.egsnk.ru/, ну и дизайн там тоже не плохой.

К сайту я не привередлив. Главное чтобы красиво и солидно было. Все нюансы можем согласовывать по ICQ, Skype или по телефону (я могу звонить).

Желательно конечно оплата по результату, но это не принципиально.

Ищу честного исполнителя, с которым я смогу работать постоянно

14 лет назад
Pradof
Михаил 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
  • Похожие заказы

  • Дизайн форума

    Необходимо создать дизайн форума (шапка, иконки, кнопки, фоны). Форум Киева http://forumok.kiev.ua , посвящен киевлянам, веселым, активным людям и гостям столицы. На форуме нет политики. Аудитория форума от 16 - 40 лет. Нужно сделать оригинальный, запоминающийся,удобный и стильный дизайн, ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн и разработка интернет-магазина на Битриксе

    Требуется дизайн и разработка на Битриксе интернет-Магазина по доставке воды и продаже кулеров. Что будет на сайте: 1) Главная страница: -Шапка -меню слева (10-15 пунктов) -мини меню вверху 2) Страница «Каталог»: - 10 фото с описанием кулеров (описание и фото мои) 3) Корзина: Простая ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Легкий, стильный, продуманный дизайн сайта.

    $50

    Сайт по работе с аудио файлами. Есть цвета и логотип. Нужен легкий, стильный, продуманный дизайн всех станиц сайта (от главной до акаунтов пользователей). Примеры дизайнов сайтов, которые нравятся: www.nic.ru, www.weblancer.net, http://www.alexey-popov.com/portfolio/img/boatplanet.jpg, http://www.alexey-popov.com/portfolio/img/silandmusic.jpg. Убеждены что стоимость ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно создать сайт на wordpress

    Здравствуйте! Интересует создание сайта. Вполне устроит wordpress, дизайн уникальный (не шаблонный). Нужно одна или две странички разного дизайна (главная и второго уровня). Наполнение сайта хостинг и т. п. не нужно, только дизайн и вёрстка двух страничек на wordpress. Просьба давать ...

    WordPressСайт на WordPress
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделать шаблон Joomla из 1.5 в 1.0.x

    Нужно переделать шаблон 1.5.х http://template.joomlart.com/ja_seleni/index.php требуется переделать его под версию для joomla 1.0.x quickstart и source шаблона: http://www.megaupload.com/?d=P936ZGQ4 довольно много сложных эленентов, кто может сделать, цены?

    Joomla
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн и верстка на действующем сайте

    $150

    Нужно внести изменения на сайт (несколько новых по дизайну страниц, банер и т.д.) сайт на PHP (самопис) XML верстка важное значение имеет ДИЗАЙН, соблюдение фирменного стиля указывайте свой опыт, ссылки на действующие сайты (ваши работы) стоимость и детали проекта - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад