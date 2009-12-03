Дизайн для сайта недвижимости на Open Realty

Необходимо создать дизайн форума (шапка, иконки, кнопки, фоны). Форум Киева http://forumok.kiev.ua , посвящен киевлянам, веселым, активным людям и гостям столицы. На форуме нет политики. Аудитория форума от 16 - 40 лет. Нужно сделать оригинальный, запоминающийся,удобный и стильный дизайн, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть движок, на котором необходимо сверстать дизайн. В движок не сложно вставить любой html шаблон. Все внешние оформление строиться в основном на одном html файле и css. Легче чем у Джумлы.
На сайте должно быть:
Скопировать с сайта http://www.egsnk.ru/:
1. Заказать звонок
2. Банер с сылкой: «Мечтаете купить квартиру, но нет всей суммы»(скачать картинку и текст)
3. 5 «за» скопировать, придумать, как их оформить(скопировать текст)
4. Банер с сылкой: «Срочный выкуп квартир за 3 дня»(скопировать текст)
5. Банер с ссылкой: «Бесплатно разместить объявление на сайте»(скопировать картинку и текст)
6. Скорая помощь по недвижимости( скопировать картинку и текст)
7. Скачать информацию о стоимости услуг
8. Наши услуги
9. База предложений
10. Все спецпредложения по аренде, по продаже,
P.S. Мне нравиться все на этом сайте (даже картинки на страницах и текст, все очень продумано), кроме верхней части сайта, она не презентабельная, очень простая. Нам нужно подобрать цветовую гамму, сделать сайт солидным и гармоничным. Продумать логотип. На верхней части можно поместить какую-нибудь картинку или что-нибудь на твое усмотрение.
Логотип продумать, сделать По-возможности с флешем, так как на сайте(если получиться оставить золотистым): http://www.templatemonster.com/wordpress-themes/26411.html. Написать под логотипом как на сайте портал….перевести с английского. Исходник уже есть.
Взять с сайта http://www.parklane.ua/:
1. Удобные сервисы
2. VIP обслуживание(текст и картинки)
3. Онлайн - оценка стоимости
4. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Взять на http://topre.ru/
1. Может подойдут значки для розделов?.. Ваше мнение по этому поводу?
2. Разделение объектов
В целом нравиться сайта как на parklane и ad-web.org по дизайну, а по структуре как на http://www.egsnk.ru/, ну и дизайн там тоже не плохой.
К сайту я не привередлив. Главное чтобы красиво и солидно было. Все нюансы можем согласовывать по ICQ, Skype или по телефону (я могу звонить).
Желательно конечно оплата по результату, но это не принципиально.
Ищу честного исполнителя, с которым я смогу работать постоянно
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