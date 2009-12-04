Необходимо создать дизайн форума (шапка, иконки, кнопки, фоны). Форум Киева http://forumok.kiev.ua , посвящен киевлянам, веселым, активным людям и гостям столицы. На форуме нет политики. Аудитория форума от 16 - 40 лет. Нужно сделать оригинальный, запоминающийся,удобный и стильный дизайн, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть набросок макета для сайта
Здесь только расположение указано, где что будет и названия.
Задача подобрать цветовую схему и иконки в блоках.
Хочется, чтобы сайт смотрелся очень эффектно.
Может быть в стиле web 2.0 - цвета, градиенты, полутона, обьем, иконки, шрифт. (но не категорично)
Сайт чтобы располагал и вызывал доверие
Самые читаемые д.б. Блоки, где основные наши услуги.
"Портфолио" должно выделяться среди всех.
Подробности и макет пришлю по запросу.
Просьба писать цену и сроки.
Сделать нужно срочно. С исполнителем хочу определится в ближайший час
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