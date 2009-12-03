Редизайн + верстка est-zayavka.ru

Необходима разработка шаблона корпоративного Веб-дизайна (для Joomla CMS) для сайта-визитки компании. Есть шаблон, выполненный в excele.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Редизайн (около 30 шаблонов) + верстка, с использованием AJAX и JS.
ТЗ: Необходимо выполнить редизайн сайта и осуществить верстку (комплексность подхода обязательна)
Сайт должен быть 1024*768, резиновый. По нашим прикидкам шаблонов порядка 30-40, страниц порядка 80. Необходимо отрисовать и сверстать. Все остальное наше.
Дизайн должен быть в соотвествии с основными принципами web 2,0. Легкость, воздушность, большое количество пиктограм и визуализирующих элементов. При этом должно умещаться большое количество информации. При верстке необходимо учесть, что сайт должен корректно выглядеть в IE 6 и на экранах мобильных устройств.
Четкого ТЗ, описывающее месторасположение и характер элементов управления, нет. Есть достаточно много материалов, в т.ч. в графической форме, которые надо просто художественно оформить. Места расположения и их количество понятны. Таких 80%. В остальных 20% надо будет работать с дизанером вплотную в режиме прямого общения.
Главная страница должна отображать суть сервиса в простой для восприятия форме, доносить до пользователя простоту использования сервиса и необходимость присутсвия сдесь и всячески подталкивать к регистрации и активным действиям.
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