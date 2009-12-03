Необходима разработка шаблона корпоративного Веб-дизайна (для Joomla CMS) для сайта-визитки компании. Есть шаблон, выполненный в excele.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн сайта (формат psd), авторской работы. Тематика строительство деревянных домов.
Более подробно - пишите в личку.
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