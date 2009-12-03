Веб-дизайн для сайта (шаблон для Joomla CMS)

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки535 просмотров
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Необходима разработка шаблона корпоративного Веб-дизайна (для Joomla CMS) для сайта-визитки компании.

Есть шаблон, выполненный в excele.

Joomla
14 лет назад
pshoreff
Дмитрий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
victorydesign
Лекс 
39 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$150
3 дня
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