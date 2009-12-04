Настройка стиля и работы vbulletin 4.0

Есть несколько расшареных стилей для лицензии vbulletin 4.0. Но стили некорректно работающие.

1) настроить сео хак

2) настроить стиль, найти на выбор 3-4 стиля, или если будут плохие стили

хотя бы дефолтный чтоб нормально отображался во всех браузерах

3) при регистрации добавить капчу и рандомный вопрос

4)убрать иероглифы в адресах страниц.

5) исправить английский язык во фразах форума, н омне видется это единственный глюк, на главной , если не зареган

пишите в 178-four68