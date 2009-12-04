Настройка стиля и работы vbulletin 4.0

$85
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Есть несколько расшареных стилей для лицензии vbulletin 4.0. Но стили некорректно работающие.

1) настроить сео хак

2) настроить стиль, найти на выбор 3-4 стиля, или если будут плохие стили

хотя бы дефолтный чтоб нормально отображался во всех браузерах

3) при регистрации добавить капчу и рандомный вопрос

4)убрать иероглифы в адресах страниц.

5) исправить английский язык во фразах форума, н омне видется это единственный глюк, на главной , если не зареган

пишите в 178-four68

14 лет назад
Dinar
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
theIvan
Иван 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$85
4 дня
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