Дизайн интернет магазина, продажа DVD дисков

Магазин специализируется на продаже лицензионных DVD дисков, в работе с 2006 г.

Требуется сделать новый редизайн в легкой форме без перегруженности графикой.

Светлые, яркие тона. Желательно оформление в весеннем, радостном стиле.

1. Шапка сайта: имеет меню, можно сделать полностью графическое с элементами основных пунктов меню.

2. В шапке нужно разместить лозунг: "DVD-DISKI.RU - легально, доступно, быстро"

3. Проработать вид для левых и правых блоков на сайте.

4. Проработать вид для информации о товаре сокращенный вид и полный (на странице с полной информацией о товаре обязательно присутсвие картинки товара, описания, скриншотов, кнопки для печати, кнопки для добавления в закладки)

5. Блок Корзина - требуется оформление в общем стиле сайта.

6. Нижняя часть сайта: место для информации о копирайтах, счетчики.

сайт требующий редизайна: http://www.diski-dvd.ru

примеры подобных сайтов:

http://games.realdvd.ru/moreinfo/19070

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4591552/

http://www.dvdshka.ru/id14000.html

конечный материал предоставить в виде PSD файла для Photoshop с отдельными элементами в шаблоне для последующей верстки (HTML+CSS).