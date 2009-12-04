Дизайн интернет магазина, продажа DVD дисков

Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок300 просмотров
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Магазин специализируется на продаже лицензионных DVD дисков, в работе с 2006 г.

Требуется сделать новый редизайн в легкой форме без перегруженности графикой.

Светлые, яркие тона. Желательно оформление в весеннем, радостном стиле.

1. Шапка сайта: имеет меню, можно сделать полностью графическое с элементами основных пунктов меню.

2. В шапке нужно разместить лозунг: "DVD-DISKI.RU - легально, доступно, быстро"

3. Проработать вид для левых и правых блоков на сайте.

4. Проработать вид для информации о товаре сокращенный вид и полный (на странице с полной информацией о товаре обязательно присутсвие картинки товара, описания, скриншотов, кнопки для печати, кнопки для добавления в закладки)

5. Блок Корзина - требуется оформление в общем стиле сайта.

6. Нижняя часть сайта: место для информации о копирайтах, счетчики.

сайт требующий редизайна: http://www.diski-dvd.ru

примеры подобных сайтов:

http://games.realdvd.ru/moreinfo/19070

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4591552/

http://www.dvdshka.ru/id14000.html

конечный материал предоставить в виде PSD файла для Photoshop с отдельными элементами в шаблоне для последующей верстки (HTML+CSS).

14 лет назад
dken
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
redmax88
Максим 
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
25 отзывов
14 лет назад
$100
2 дня
НЕ РАБОТАЙТЕ С НИМ!!!! Сделал диз, как просили в нужном стиле, ему не понравилось. делал много разных замечаний, в итоге он предложил купить шапку у меня за 5 $. А бюджет 100 $ был. Был послан на 3 весёлых буквы!!! вот дизайн http://www.weblancer.net/users/redmax88/portfolio/781237.html#item
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