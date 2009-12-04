Дизайн для бюро переводов "ПереводЪ"

# 1 — $

Приветствую, товарищи дизайнеры. Предлагаю конкурс на дизайн сайта.

Необходимо создать строгий и деловой дизайн сайта с логотипом для фирмы бюро переводов "ПереводЪ".

В качестве основных элементов дизайна предлагается использовать Вавилонскую Башню и людей в различных национальных костюмах.

Как вариант - может быть изобрашено стоительство башни, либо уже построенная башня.

В логотипе можно также использовать Вавилонскую Башню. Требуется обыграть послеюнюю букву "Ъ".

Основные цвета, на которые можно оринетироваться: бледно розовый (ближе к бежевому) и бардовый (цвет красного вина).