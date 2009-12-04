Шаблон для DLE (Datalife Engine)

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Нужно сделать шаблон для DLE

Шаблон не очень замороченный. Тематика - Развлекательного портала на котором будет интересное видео, софт, картинки и тп… в общем варезник.

Много не дам, кризис)) Спасибо! Жду предложений.