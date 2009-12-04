Шаблон для DLE (Datalife Engine)

$50
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок161 просмотр
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#1$

Нужно сделать шаблон для DLE

Шаблон не очень замороченный. Тематика - Развлекательного портала на котором будет интересное видео, софт, картинки и тп… в общем варезник.

Много не дам, кризис)) Спасибо! Жду предложений.

14 лет назад
webgadget
Алексей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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