Редизайн сайта фотографа (только Photoshop)

# 1 — $

Задание:

Необходимо предложить новый оригинальный дизайн для сайта www[dot]surin-photo[dot]com.

Особые требования:

1. Нужно, чтобы сохранялась структура страниц (нужно для дальнейшей верстки).

2. Сделать дизайн менее серым и мрачным.

Исходные данные:

1. Адрес сайта www[dot]surin-photo[dot]com.

2. Заинтересованным пришлю все PSD файлы того, что мы имеем на данный момент.

На выходе:

1. PSD шаблоны основных страниц сделанные в Photoshop в слоях (основные страницы: главная, категория альбомов, альбом).

Условия отбора и оплата:

1. Участники могут показывать свои результаты в любом графическом формате, лучше PNG, главное чтобы все детали было видно и фотограф мог выбрать то, что ему понравилось.

2. Указывайте цены за один набор шаблонов. Это для тех, кто хочет нарисовать несколько дизайнов. Фотограф может выбрать несколько.

3. После отбора, купим понравившиеся дизайны в PSD формате.