Дизайн строительного сайта

Добрый день. Требует редизайн сайта ( w w w . k a l u g a r e s t . r u ). Задача - сделать как можно более удобным и современным. Пример того, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер.
Создание дизайна строительного сайта.
Оплата Яндекс-Деньги или нал: СПб.
Без отзывов, не сдающих работу к назначенному сроку и вебстудии просьба не беспокоить.
При хорошо выполненной работе - долгосрочное сотрудничество.
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