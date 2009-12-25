Дизайн строительного сайта

Есть несколько расшареных стилей для лицензии vbulletin 4.0. Но стили некорректно работающие. 1) настроить сео хак 2) настроить стиль, найти на выбор 3-4 стиля, или если будут плохие стили хотя бы дефолтный чтоб нормально отображался во всех браузерах 3) ...