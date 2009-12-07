Приватный проект для Григорьева Дмитрия (dam)

Полное техническое задание, простор для творчества, приятие разумных советов... Одним словом - прекрасное сотрудничество. Замечательный заказчик. Андрей всегда на связи, ответ на любой вопрос - без промедления. Хочу отметить, что с Андреем я работал по проекту без предоплаты. Оплата произведена по договоренности и вовремя. Благодарю за проект, был очарован совместной работой. Надеюсь поработать еще не один раз с Вами. С уважением, Дмитрий.